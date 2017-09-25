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Россия недосчитается 4 миллионов работниковСегодня в 15:26

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Виноваты 90-е.

Россия будет ежегодно терять по 800 тысяч трудоспособных граждан в течение ближайших 5-6 лет. Демографическая ситуация в стране - одна из тяжелейших в мире, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Причина подобной ситуации кроется в том, что при учете трудоспособного населения начинают считать родившихся в самом конце 1990-х, в момент максимального спада рождаемости в стране. "Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться, - цитирует министра РИА "Новости".

Последние несколько лет власти России отчитывались о больших успехах в улучшении демографии, связывая их с повышением уровня жизни и увеличением ее продолжительности, а также программой стимулирования рождаемости за счет материнского капитала.

Теперь же рождаемость вновь пошла на спад, что, кроме экономического кризиса, объясняется и началом очередного "цикла", передает "Уралинформбюро".

"Сейчас, в период с 2015 по 2020 год, входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века. Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 70-х годов. Это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90-х годов. И малочисленные поколения 90-х годов сегодня также начинают создавать свои собственные семьи", - привел пример президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что за январь - июль 2017 года естественная убыль населения России составила 114,4 тысячи человек. Это в 8 с лишним раз больше аналогичного показателя прошлого года (13,7 тысячи человек). В среднем по стране умерло 11,8% больше человек, чем родилось (годом ранее разница составляла 1,3%). В 20 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза.

При этом естественную потерю населения России с лихвой компенсировал приток мигрантов, отмечают в Росстате. В основном они едут из стран ближнего зарубежья.

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