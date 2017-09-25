И большую "семью" Роспана.

В школе №3 Нового Уренгоя прошло торжественное посвящение десятиклассников в учащиеся специализированного "Роснефть-класса". С первым шагом по пути в большую жизнь подростков поздравил заместитель генерального директора АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Мошкин. "Мы рады принять вас в нашу семью "Роснефти", самую большую семью нефтяников и газовиков в мире", – отметил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, "Роснефть-классы" занимаются по специальной программе с акцентом на физику, химию, математику и информатику. За два года учебы большинство старшеклассников определяются со специализацией.

Сейчас по углубленной программе получают образование 45 будущих газовиков. Одиннадцатиклассники рассказывают, что нагрузка большая, однако никто на это не жалуется: все знали, куда шли. "Сложно и вместе с тем интересно, ведь учеба проходит не только за партами", – говорят они.

Алмаз Хафизов, один из учеников школы №3, поделился, что пришел в спецкласс по своей инициативе: "Мама - учитель, папа - строитель, а я захотел связать свое будущее с нефтегазодобывающей промышленностью. Увидел по телевизору сюжет о выпуске первого "Роснефть-класса", и меня очень заинтересовало".

После торжественной церемонии посвящения новоиспеченных "членов производственной семьи" ждал интеллектуальный баттл. Руководил им ведущий телевизионного проекта "Своя игра" Петр Кулешов.

Привлечение талантливой и перспективной молодежи - одна из приоритетных задач кадровой политики ПАО "НК "Роснефть". Именно потому в 2005 году была создана система непрерывного образования "Школа - вуз - предприятие".

Первая ее ступень - создание в лучших учебных заведениях стратегически важных для компании регионов специализированных классов для учеников старшей школы. Значительная часть выпускников "Роснефть-классов" приходит в вузы на нефтегазовые специальности, а потом возвращается на работу на дочерние предприятия "Роснефти".

Первый спецкласс начал работу на базе новоуренгойской школы №3 в 2014 году. 24 из 25 его выпускников продолжили обучение в высших учебных заведениях. Через несколько лет они пополнят ряды сотрудников АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".