Самый молодой район Екатеринбурга отметит 8-летиеСегодня в 16:07
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Фейерверком и подарками.
30 сентября екатеринбургский район Академический отпразднует восьмилетие. Гостей праздника ждут различные активности, розыгрыш подарков и фейерверк.
Традиция ходить друг к другу в гости очень близка району с его атмосферой добрососедства. "В День рождения мы решили принимать гостей и ездить в гости сами: хочется разделить свой праздник со всем Екатеринбургом и рассказать как можно большему количеству людей о его возможностях, инновациях и достопримечательностях", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".
В 8.30 в храме во имя Святых Божиих строителей начнется литургия по случаю дня Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. После нее будут подведены итоги конкурса детского рисунка "Мой район самый лучший". В 10.00 жители Академического выйдут на субботник и закладку аллеи в честь 8-летия района.
Днем на трех площадках во дворах пройдут выступления музыкантов и команд аниматоров. В 12.00 всех приглашают на аллею в первом квартале между домами №№11 и 13 по улице Павла Шаманова, в 14.00 – к символу студенческих стройотрядов (Краснолесья, 153), а в 16.00 к скульптуре "Ассоль. Вера. Надежда. Любовь" на улицу Краснолесья, 111 .
В 18.00 в новом офисе продаж застройщика на проспекте Академика Сахарова, 57 пройдет розыгрыш призов. Победитель фотоконкурса #Академическому8, который идет в соцсетях и завершится 28 сентября, получит iPhone 8.
Там же все желающие смогут приложить руку к созданию двухметровой стены аватарок: портреты нарисует профессиональный шаржист.
Кроме того, по городу будет курсировать музыкальный интернет-автобус, откуда будут вестись онлайн-трансляции в соцсети. С полудня и до шести часов вечера жители и гости Екатеринбурга смогут поздравить самый молодой район города и узнать о нем много интересного.
Завершится праздник в 19.00 фейерверком.
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