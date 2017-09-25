Фейерверком и подарками.

30 сентября екатеринбургский район Академический отпразднует восьмилетие. Гостей праздника ждут различные активности, розыгрыш подарков и фейерверк.

Традиция ходить друг к другу в гости очень близка району с его атмосферой добрососедства. "В День рождения мы решили принимать гостей и ездить в гости сами: хочется разделить свой праздник со всем Екатеринбургом и рассказать как можно большему количеству людей о его возможностях, инновациях и достопримечательностях", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

В 8.30 в храме во имя Святых Божиих строителей начнется литургия по случаю дня Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. После нее будут подведены итоги конкурса детского рисунка "Мой район самый лучший". В 10.00 жители Академического выйдут на субботник и закладку аллеи в честь 8-летия района.

Днем на трех площадках во дворах пройдут выступления музыкантов и команд аниматоров. В 12.00 всех приглашают на аллею в первом квартале между домами №№11 и 13 по улице Павла Шаманова, в 14.00 – к символу студенческих стройотрядов (Краснолесья, 153), а в 16.00 к скульптуре "Ассоль. Вера. Надежда. Любовь" на улицу Краснолесья, 111 .

В 18.00 в новом офисе продаж застройщика на проспекте Академика Сахарова, 57 пройдет розыгрыш призов. Победитель фотоконкурса #Академическому8, который идет в соцсетях и завершится 28 сентября, получит iPhone 8.

Там же все желающие смогут приложить руку к созданию двухметровой стены аватарок: портреты нарисует профессиональный шаржист.

Кроме того, по городу будет курсировать музыкальный интернет-автобус, откуда будут вестись онлайн-трансляции в соцсети. С полудня и до шести часов вечера жители и гости Екатеринбурга смогут поздравить самый молодой район города и узнать о нем много интересного.

Завершится праздник в 19.00 фейерверком.