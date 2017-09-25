×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчане не могли получить загранпаспортаСегодня в 16:50

  • Текст

Закончились бланки.

Жители Свердловской области не могли получить загранпаспорта. Из-за сбоя в системе в регион не пришли бланки для документов. Об этом "Уралинформбюро" сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Отмечу, что возникла проблема не по причине нерасторопности или нежелания работать сотрудников управления по делам миграции областного полицейского главка. Произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. Сейчас они уже поступили, в ближайшее время граждане получат документы. Руководство УВМ Главка приносит извинения людям за вынужденную задержку в выдаче паспортов", – сообщил агентству собеседник.

Задержка коснулась лишь паспортов старых образцов. Биометрические документы граждане получали в срок. Валерий Горелых порекомендовал оформлять загранпаспорта заблаговременно.

Сколько продолжались сложности с выдачей документов, и скольких людей они коснулись, выяснить не удалось. В управления по вопросам миграции областного ГУ МВД не отвечали на звонки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×