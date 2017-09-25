Свердловчане не могли получить загранпаспортаСегодня в 16:50
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Закончились бланки.
Жители Свердловской области не могли получить загранпаспорта. Из-за сбоя в системе в регион не пришли бланки для документов. Об этом "Уралинформбюро" сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Отмечу, что возникла проблема не по причине нерасторопности или нежелания работать сотрудников управления по делам миграции областного полицейского главка. Произошел технический сбой с поставкой бланков паспортов. Сейчас они уже поступили, в ближайшее время граждане получат документы. Руководство УВМ Главка приносит извинения людям за вынужденную задержку в выдаче паспортов", – сообщил агентству собеседник.
Задержка коснулась лишь паспортов старых образцов. Биометрические документы граждане получали в срок. Валерий Горелых порекомендовал оформлять загранпаспорта заблаговременно.
Сколько продолжались сложности с выдачей документов, и скольких людей они коснулись, выяснить не удалось. В управления по вопросам миграции областного ГУ МВД не отвечали на звонки.
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