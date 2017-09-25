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Преображенский парк превратили в "гостиную" АкадемическогоСегодня в 16:45

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Студенты Школы главного архитектора.

24 сентября 2017 года в Екатеринбурге были названы победители третьего сезона Школы главного архитектора (ШГА).

На протяжении девяти дней ее студенты под руководством архитекторов и урбанистов со всего света разрабатывали концепции в рамках пяти кейсов от генеральных партнеров - УГМК, "Форум-групп", "Брусника", "Академический" и "Атлас Девелопмент". Над каждым из них трудились по три команды. Лучшей работой жюри из экспертов, девелоперов и представителей горадминистрации признавало ту, которая казалась комиссии наиболее продуманной, качественной и жизнеспособной.

Среди концепций развития парка Преображенский в Академическом районе победила разработка команды Forms. По замыслу студентов, парк должен превратиться в общую "гостиную" для всех жителей нового екатеринбургского района, куда они могут пригласить соседей и друзей. На территории зоны отдыха предложено разместить комьюнити-центр с детскими игровыми, мини-кафе, мастерскими, коворкингом, залом для групповых занятий, библиотекой и лекторием. Площадки для различных активностей предполагается разбросать и по всему Преображенскому, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Лучшей разработкой углового кластера микрорайона Шаумяна - Московская - Фурманова от "Брусники" признана работа команды Gypsy carpet под руководством Томаша Майды (Польша). Архитекторов предложили рассмотреть квартал как двухчастную структуру. Более закрытая часть обращена к городу и предлагает активность за счет общественного использования первых этажей. Более выходит во внутрь жилого района и формирует площадь с различными активностями для жителей.

Кейсом "Атлас Девелопмента" оказался по зубам команде Silence. Она предложила развивать в новом районе комплексной застройки между Екатеринбургом и Березовским функции для комфортного проживания пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Так как им необходимы особые условия, там предполагается построить пансионат, инфраструктурные объекты, медцентр и жилье для медицинских работников.

Эксперт Дхиру Тадани из США возглавлял работу над системой благоустройства набережной городского пруда в районе "Макаровского квартала" от УГМК. Команда Triangle предложила расширить угол зрения и проанализировать всю систему пешеходных связей в округе. Исходя из этого студенты вывели оптимальное расположение пешеходного моста через Исеть, а также рекомендовали организовать по периметру пруда систему тематических пирсов с зонами ресторанов, спорта, культурно-развлекательных мероприятий и отдыха.

Пространства "Солнечного" от "Форум групп" лучше других обжил проект Kolhoz. В его основу легла общая совместная деятельность жителей района, направленная на улучшение качества городской среды.

"Школа учит всех нас совместно находить правильные пути для решения различных проектных задач, в одних командах идет работа между молодыми специалистами, партнерами и экспертами. Это настоящая синергия, в которой рождаются нестандартные решения, которые повлияют на жизнь города. Приятно отметить заинтересованность партнеров и их желание претворять в жизнь интересные идеи. Думаю, что эта финальная презентация проектов - это не завершение процесса, а только начало реальной работы по многим направлениям!" - отметил основатель и руководитель Школы главного архитектора Тимур Абдуллаев.

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