№25.

С 25 сентября 2017 года Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга запустило до технопарка "Университетский" еще один автобус.

"Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршруте №25 "Радиоколледж — СТЦ МЕГА — Высоцкого", вводятся дополнительны рейсы с продлением до технопарка "Университетский", - сообщили "Уралинформбюро" в ЕМУП МОАП.

От "Радиоколледжа" автобус будет отправляться с 07.05 до 18.12, от "Университетского" - с 08.02 до 19.05.