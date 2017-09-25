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В Екатеринбурге до "Университетского" запустили еще один автобусСегодня в 15:51

  • Текст

№25.

С 25 сентября 2017 года Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга запустило до технопарка "Университетский" еще один автобус.

"Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршруте №25 "Радиоколледж — СТЦ МЕГА — Высоцкого", вводятся дополнительны рейсы с продлением до технопарка "Университетский", - сообщили "Уралинформбюро" в ЕМУП МОАП.

От "Радиоколледжа" автобус будет отправляться с 07.05 до 18.12, от "Университетского" - с 08.02 до 19.05.

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