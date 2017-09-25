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Таксистов притормозит свердловский минтрансСегодня в 16:57

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Для проверок.

Свердловские депутаты усовершенствовали надзор за таксистами. На первом заседании осенней сессии 25 сентября 2017 года они внесли изменения в Закон Свердловской области об организации транспортного обслуживания населения на территории региона.

Как передает "Уралинформбюро", парламентарии закрепили за министерством транспорта и связи проведение плановых проверок юридических лиц и ИП, занимающихся перевозкой пассажиров на легковых авто.

Представители ведомства обязаны будут использовать так называемые проверочные листы: по сути, это список контрольных вопросов, в котором указаны обязательные требования к службе такси.

Также минтранс имеет право проводить не только плановые ревизии, но устраивать иные проверки на свое усмотрение. Изменения внесены в связи с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

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