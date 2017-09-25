Директор ишимского ветсанутильзавода испортил воздухСегодня в 17:13
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И пойдет под суд.
Руководство ишимского ветеринарно-санитарного утилизационного завода попало под "уголовку" за неисполнение судебного решения. Долгое время местные жители жаловались на смрад, идущий от предприятия. передает "Уралинформбюро".
Ишимцы обращались в прокуратуру и к главе региона Владимиру Якушевус требованиями приостановить работу завода и модернизировать его в соответствии с санитарными нормами или же перенести его подальше от населенных пунктов.
В январе 2014-го Ишимский районный суд удовлетворил иск межрайонного прокурора и обязал утильзавод в течение года после вступления в силу решения инстанции установить очистные сооружения на систему канализации, через которую отходы от предприятия попадают в болото Торфяное.
Также суд обязал руководство предприятия организовать мероприятия по установлению нормативов допустимых сбросов. "Решение вступило в законную силу в марте того же года. Завод обратился в суд с заявлением об отсрочке, ее предоставили до 1 января 2017 года. Судебное решение так и не исполнено", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Накануне прокурорской проверки в отношении директора завода по утилизации трупов животных было возбуждено уголовное дело по ст.315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.
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