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Прикамская больница оставила ребенка-инвалида без лекарствСегодня в 17:16

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На пять лет.

Прокуратура Пермского края заставила Городскую детскую поликлинику №3, расположенную в столице региона, обеспечить пациента лекарствами от эпилепсии и ДЦП. В ходе проверки выяснилось, что ребенок-инвалид не получал жизненно необходимый препарат "Леветирацетам" с 2012 года, а с января 2017 – препарат "Топирамат". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Все это время родители были вынуждены покупать лекарства самостоятельно, тратя 50-60 тысяч рублей ежемесячно. Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Пермского края с требованием принять меры к соблюдению законодательства. Но уже во время проверки поликлиника начала обеспечивать больного ребенка препаратами.

Тем не менее, главный врач и ряд медицинских работников понесут дисциплинарную ответственность.

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