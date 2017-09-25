По спецпрограмме.

Глава Тюменской области Владимир Якушев утвердил порядок предоставления социальных выплат и займов на строительство жилья ветеринарам, работающим на селе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, финансовую поддержку можно получить на возведение дома, в том числе на погашение основной суммы долга и/или процентов по кредиту на жилье. При этом строение должно находиться в пределах муниципального образования, на территории которого работает специалист.

Получить выплату смогут ветеринары моложе 45 лет, не менее трех лет проработавшие на территории региона. При этом они должны состоять на учете как нуждающихся в жилье.

Субсидия составит 400 тысяч рублей. За каждого ребенка в семье ее увеличат еще на 100 тысяч.

Кроме того, постановление предусматривает право ветеринаров, получивших материальную помощь, на оформление займа на индивидуальное жилищное строительство. Не более одного миллиона рублей дадут на 10 лет или на срок до достижения заемщиком 55 лет.

По словам В.Якушева, развитие животноводства – один из главных приоритетов АПК региона. "Роль ветеринаров в этой работе огромна. Это незаменимые специалисты, на которых лежит ответственность за жизнь и здоровье животных, и наша задача - создать условия для их комфортного проживания на селе", – заметил он.

Глава региона уверен, что предоставление жилищных субсидий должно принести результаты в самом ближайшем будущем.

Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области работают 37 специалистов ветеринарной службы, нуждающиеся в жилье. В их семьях воспитывается 60 детей.