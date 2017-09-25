Тюменских ветеринаров обеспечат жильемСегодня в 18:04
- Текст
По спецпрограмме.
Глава Тюменской области Владимир Якушев утвердил порядок предоставления социальных выплат и займов на строительство жилья ветеринарам, работающим на селе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, финансовую поддержку можно получить на возведение дома, в том числе на погашение основной суммы долга и/или процентов по кредиту на жилье. При этом строение должно находиться в пределах муниципального образования, на территории которого работает специалист.
Получить выплату смогут ветеринары моложе 45 лет, не менее трех лет проработавшие на территории региона. При этом они должны состоять на учете как нуждающихся в жилье.
Субсидия составит 400 тысяч рублей. За каждого ребенка в семье ее увеличат еще на 100 тысяч.
Кроме того, постановление предусматривает право ветеринаров, получивших материальную помощь, на оформление займа на индивидуальное жилищное строительство. Не более одного миллиона рублей дадут на 10 лет или на срок до достижения заемщиком 55 лет.
По словам В.Якушева, развитие животноводства – один из главных приоритетов АПК региона. "Роль ветеринаров в этой работе огромна. Это незаменимые специалисты, на которых лежит ответственность за жизнь и здоровье животных, и наша задача - создать условия для их комфортного проживания на селе", – заметил он.
Глава региона уверен, что предоставление жилищных субсидий должно принести результаты в самом ближайшем будущем.
Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области работают 37 специалистов ветеринарной службы, нуждающиеся в жилье. В их семьях воспитывается 60 детей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:14
Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"
Их обещают подключить во вторник.Сегодня в 18:04
Тюменских ветеринаров обеспечат жильем
По спецпрограмме.Сегодня в 18:02
В клинике ОАЭ скончалась самая толстая женщина Земли
Эман Ахмед абд эль-Ати.Сегодня в 17:57
Мили по картам UTair посчитают по-новому
Банк "Открытие" меняет правила.Сегодня в 17:55
На Среднем Урале превышен эпидпорог по ОРВИ
За неделю заболели 28 700 человек.Сегодня в 17:43
Юных новоуренгойцев из "Роснефть-класса" приняли в газовики
И большую "семью" Роспана.Сегодня в 17:41
Сбербанк заглянет на странички заемщиков в соцсетях
Выявляя потенциально проблемных.Сегодня в 17:40
В Тюменской области заведут 23 000 свиней
На новом свинокомплексе.Сегодня в 17:37
Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублей
Поисками денег занялась Счетная палата.Сегодня в 17:30
Юные футболисты из Карталов отправятся в Премьер-лигу
На встречу с любимым клубом.Сегодня в 17:20
На Кубани семья каннибалов съела 30 человек
Людоедов вычислили случайно.Сегодня в 17:16
Прикамская больница оставила ребенка-инвалида без лекарств
На пять лет.Сегодня в 17:13
Директор ишимского ветсанутильзавода испортил воздух
И пойдет под суд.Сегодня в 17:06
Власти вернут Нижнему Тагилу чистую воду
В 2018 году.Сегодня в 16:57
Таксистов притормозит свердловский минтранс
Для проверок.
Главные новости
- Сегодня в 18:14Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"
- Сегодня в 17:37Автодор Югры пустил на ветер четверть миллиарда рублей
- Сегодня в 16:35Экс-мэр Самары сядет в кресло губернатора
- Сегодня в 16:08В Турции в массовой драке пострадали екатеринбуржцы
- Сегодня в 13:06Свердловским дольщикам накинули срок
Аналитика
Без средств к переселению
В "медной" столице.
Идите, школьники, пешком!
Родители, забудьте о поборах.
Развязка свердловского бездорожья
Пройдет по плану.