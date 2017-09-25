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На Среднем Урале превышен эпидпорог по ОРВИСегодня в 17:55

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За неделю заболели 28 700 человек.

С 18 по 25 сентября в Свердловской области зарегистрировано 28,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Показатель выше эпидпорога на 13% и выше уровня прошлой недели на 19,3%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Больше всего за неделю заболело школьников.

В столице Урала с гриппом и ОРВИ слегли 12,8 тысячи человек. Заболеваемость в городе находится на уровне эпидемического порога.

Из-за распространения вируса в регионе частично приостановлен образовательный процесс в 42 дошкольных учреждениях и 7 школах, полностью - в 5 детских садах.

Стоит отметить, что в Свердловской области от гриппа привито порядка 300 тысяч человек - лишь 7,3% от населения региона.

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