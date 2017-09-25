Эман Ахмед абд эль-Ати.

В Объединенных Арабских Эмиратах скончалась египтянка Эман Ахмед абд эль-Ати, считавшаяся самой толстой женщиной в мире, сообщает BBC.

В начале 2017 года 37-летняя женщина была перевезена в Индию, где ей провели операцию по уменьшению желудка. После этого она похудела на 300 килограммов при первоначальном весе в полтонны.

Из-за конфликта семьи абд эль-Ати с индийскими врачами в мае ее транспортировали в ОАЭ.

В официальном сообщении больницы отмечается, что египтянка умерла от осложнений, связанных с другими заболеваниями: болезнями сердца и почек, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что перед поездкой в Индию Эман Ахмед абд эль-Ати 25 лет не покидала дом.