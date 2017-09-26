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"Заблицев-Фонд" спас екатеринбургских школьников от террористов25 сентября в 18:34

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Выставив забор.

Школу №4 в Екатеринбурге обнесли забором после вмешательства общественников. До этого учебное учреждение на Синих Камнях не соответствовало федеральным требованиям обеспечения антитеррористической безопасности.

Отгородить от посторонних школу не могли даже городские власти – на ее территорию могли попасть все желающие. Через школьный стадион, например, проходила дорожка, по которой перемещались жители домов №4 и №6 по бульвару Есенина. Несколько лет назад руководство учебного заведения обратилось в районную администрацию с просьбой изменить маршрут горожан, направив потоки людей не через стадион, а рядом с ним. Однако чиновники сослались на нехватку финансирования, а проблема так и оставалась нерешенной.

"Когда руководство школы обратилось за помощью ко мне, я решил действовать через администрацию Екатеринбурга. Сославшись на нарушения антитеррористического законодательства, я попросил городские власти взять вопрос на контроль", - рассказал агентству "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

В итоге в школу с проверкой выехала комиссия, в составе которой оказались представители горадминистрации и правоохранительных органов. Эксперты лично убедились в нарушении антитеррористического законодательства. Инспекция постановила сделать школьных забор "глухим", перекрыв доступ к калитке всем желающим.

Мэрия уральской столицы вызвалась помочь школе провести переговоры с местными жителями по поводу переноса тропинки в сторону от территории образовательного учреждения и заявила о готовности профинансировать проведение этих работ.

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