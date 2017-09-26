ФАС: цены на связь не вырастут.

Роуминг внутри России должен исчезнуть к середине 2018 года. Об этом журналистам сообщили на брифинге представители ФАС и Министерства связи РФ. Ранее от операторов "большой четверки" требовали отменить плату за связь в путешествиях по стране в декабре 2017 года, передает "Уралинформбюро".

При этом, как отметил глава ФАС Игорь Артемьев, отмена роуминга не должна привести к росту цен на мобильную связь.

"Мы договорились с операторами, что положение потребителя ни в коем случае не ухудшится", – уточнил Лебедев.