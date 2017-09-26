Там будет работать эвакуатор.

До конца 2017 года дорожные службы Екатеринбурга запретят стоянку и остановку на участках трех улиц города. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

Знак "Остановка запрещена" появится на улице Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена) и на улице Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта). На улицах будет работать эвакуатор.

Запрет остановок должен разгрузить дороги.