ККТ приводят в порядок.

Специалисты практически завершили ремонтные работы по восстановлению ККТ "Космос", пострадавшего в результате поджога. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Сейчас службы полностью закрыли тепловой контур здания, завершают монтаж навесных панелей входной группы, а все пострадавшие декоративные элементы – демонтировали", – уточнили в мэрии.

Но специалистам предстоит еще благоустроить прилегающую территорию. Необходимо восстановить ограждающие столбики, их убрали, чтобы обеспечить проезд к ККТ пожарной и уборочной техники.

Тем временем киноконцертный театр продолжает работу в штатном режиме. Вечером 25 сентября там состоится концерт Григория Лепса.

Стоит напомнить, пожар в "Космосе" произошел 4 сентября. Мужчина за рулем УАЗа, протаранил входную группу ККТ, после чего поджег машину. Мужчину оперативно задержали и поместили в СИЗО. По одной из версий, таким образом он выступил против фильма "Матильда".

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