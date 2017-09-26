И синагоге.

Прокуратура Екатеринбурга переехала в здание на Розы Люксембург, 54. Прием по старому адресу уже не ведется, сообщают горожане в социальных сетях. Об изменении адреса они узнали из объявления на бывших дверях ведомства

Теперь искать городскую прокуратуру следует рядом с психиатрической больницей №6 и синагогой, передает "Уралинформбюро".

Фото: Vyacheslav Bashkov/facebook.com