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Госдума создаст законы для роботов25 сентября в 19:50

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Успеть до восстания машин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания законодательства, регулирующего отношения человека и искусственного интеллекта, передает "Уралинформбюро". Об этом он сообщил на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Володин обратил внимание коллег на то, что из-за развития робототехники многие профессии в скором времени могут исчезнуть. "Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота - это вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Правильно было бы предвидеть это и уже выходить на те решения, которые бы позволили сегодня моделировать эти процессы в будущем", — уточнил он.

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