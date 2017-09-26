Без протокола.

В правительстве России готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей правил дорожного движения можно будет наказывать на основании видеозаписи и без протокола.

"Россияне смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на смартфоны и с помощью специального приложения "Народный инспектор" отправлять информацию в ГИБДД для принятия мер к нарушителям", - сообщают "Известия".

Наказывать без протокола планируют за несоблюдение правил парковки, проезд на красный свет, выезд на "встречку", пересечение железнодорожных путей под закрытый шлагбаум, поворот налево в запрещенном месте и непропуск пешеходов на "зебре". Нести ответственность будет только собственник автомобиля, передает "Уралинформбюро".

Изменения, разработанные МВД, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь документ будет рассмотрен на заседании кабинета министров.

Чтобы зафиксировать нарушения ПДД на видео и отправить запись в ГИБДД, нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение "Народный инспектор". Программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения. Разработать соответствующее приложение должно Минкомсвязи.

Отмечается, что для вступления новых правил в силу потребуется дополнительно почти 2,7 миллиарда рублей на закупку серверного оборудования и услуг связи МВД. Ожидается, что в каждом регионе будет поступать около 100 тысяч видеообращений граждан.