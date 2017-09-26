Из-за неисправной канализации.

В поселке Первомайский (Каменский ГО) стоки канализации без санитарной обработки и обезвреживания сливали на землю в лесу рядом с населенным пунктом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что здание очистных сооружений канализация в поселке разрушено и не эксплуатируется, сточные воды на них не поступают.

В рабочем состоянии лишь система отведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Стоки под давлением насосов выливаются прямо на землю. Это может привести к загрязнению окружающей среды и массовым инфекционным заболеваниям.

Прокуратура через суд обязала администрацию муниципалитета привести в порядок очистные сооружения поселка.