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На Филиппинах нашли труп неизвестного животногоСегодня в 10:14

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Огромного.

У филиппинского острова Лейт местные жители обнаружили мертвое морское животное. Огромная туша уже начала разлагаться, поэтому опознать существо не представляется возможным. В длину гниющая масса достигала 10 метров. Видео с морским "чудом-юдом" выложили в сети.

По одной из версий, филиппинцы нашли останки кита. По другой – гигантского кальмара. Власти посчитали труп опасным для жителей и отбуксировали его в открытое море, передает "Уралинформбюро".


Видео: Patasiwa Kumbang Amalatu / YouTube

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