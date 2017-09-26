Огромного.

У филиппинского острова Лейт местные жители обнаружили мертвое морское животное. Огромная туша уже начала разлагаться, поэтому опознать существо не представляется возможным. В длину гниющая масса достигала 10 метров. Видео с морским "чудом-юдом" выложили в сети.

По одной из версий, филиппинцы нашли останки кита. По другой – гигантского кальмара. Власти посчитали труп опасным для жителей и отбуксировали его в открытое море, передает "Уралинформбюро".



Видео: Patasiwa Kumbang Amalatu / YouTube