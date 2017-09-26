При строительстве трамвайной линии.

Верхнепышминцы, проживающие в двухэтажном бараке на Обогатителей, 2 рискуют остаться без жилья – как старого, так и нового.

Как рассказал "Уралинформбюро" один из собственников дома Алексей Данилов, администрация ГО Верхняя Пышма в течение 6 лет, в нарушение жилищного кодекса, не выпускала постановления о признании барака аварийным.

"В 2011 году было только решение межведомственной комиссии о признании дома аварийным. Но этого недостаточно для расселения, необходимо еще постановление администрации, которое было выпущено только в 2017 году. Никакие документы для вступления в федеральную программу тоже подготовлены не были. Сейчас землю могут просто изъять при строительстве трамвайной линии и выплатить компенсации", - сообщил собеседник агентства.

На встрече с замом регионального министра строительства и развития инфраструктуры Игорем Дубровиным верхнепышминцы подсчитали, что квадратный метр их барака может быть оценен в 36 тысяч рублей. То есть за двушку площадью 38 "квадратов" людям заплатят не более 1,3 миллиона рублей.

"Естественно, этих денег не хватит для покупки другого жилья. Фактически – семьи с детьми просто выставят на улицу", - переживает Алексей Данилов.

Как ранее написал "Уралинформбюро", жители двухэтажного барака, расположенного напротив Храма Успения в Верхней Пышме, вот уже 6 лет не могут дождаться расселения. В доме, если его можно так назвать, "поехал" фундамент, покосилась крыша, посыпалась штукатурка. Жильцы боятся, что однажды верхний этаж рухнет вниз.

Сначала "развалюху" включили в одну муниципальную программу, затем – в другую. На пороге – 2018 год, однако аварийное здание и его жильцы и ныне там. Пока местные чиновники перекидывали барак по своим программам, он не попал в региональную программу по расселению домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Деньги на ее реализацию выделялись из федерального бюджета.

В 2017 году выяснилось, что барак включили в зону строительства трамвайной линии из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. До конца 2017 года земельный участок, на котором находится двухэтажка, подлежит изъятию. Собственникам положены денежные компенсации, которых, как уже было сказано, для покупки полноценного жилья не хватит.

Верхнепышминцы добились встречи с Игорем Дубровиным. Тот пообещал им подготовить необходимые документы и до конца октября 2017 года организовать встречу с главой регионального минстроя Михаилом Волковым. "Уралинформбюро" будет следить за развитием ситуации.

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