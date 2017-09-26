Чем обещали в мэрии.

Главная артерия уральской столицы вблизи мэрии станет доступна для автомобилистов 2 октября 2017 года. По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, основной объем мероприятий на проезжей части проспекта Ленина выполнен, передает "Уралинформбюро".

Неделю назад заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов обещал, что проезд по центральной улице будет открыт 1 октября. Судя по всему, строители не успевают выполнить весь объем работ к назначенной дате, несмотря на круглосуточный график работы.

Уже после открытия движения, ремонт на проспекте Ленина продолжится. "Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно, не останавливая движение. Осталось немного - готовность тротуаров на сегодняшний день составляет 91%", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Власти уральской столицы рассчитывают, что открытие Ленина заметно улучшит транспортную ситуацию в городе.

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