До 30 сентября.

Одностороннее движение по улице Фурманова сменило направление: теперь оно организовано на участке от Московской до Серова в сторону центра города. Такая схема будет работать до завершения ремонта магистральных сетей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГИБДД.

Ранее в связи с ремонтными работами на Фурманова была организована односторонка на том же участке, но в сторону Юго-Западного микрорайона. Однако эта мера не спасла соседние улицы Посадскую и Большакова от автомобильных заторов. Поэтому направление одностороннего движения по улице Фурманова было решено изменить: движение по Фурманова со стороны центра закрыто, а со стороны Московской, наоборот, разрешено.

Новый порядок движения сохранится до 30 сентября, пояснили корреспонденту агентства сотрудники ГИБДД. Именно к этому сроку будут завершены ремонтные работы и запущена вторая полоса движения, заверили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. Полное же благоустройство улицы Фурманова, включая обустройство тротуаров и газонов, будет выполнено к 7 октября.

Следует напомнить, что изначально запустить движение по Фурманова предполагалось 7 октября. Этот срок был определен постановлением главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Но после предписания областного ГИБДД энергетики решили досрочно открыть для транспорта одну полосу на участке от Серова до Московской.

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