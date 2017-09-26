С 2018 года.

Доставка почтовых сообщений беспилотными летательными аппаратами в промышленных масштабах в России может заработать в 2018 году. Об этом, выступая на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

По словам чиновника, к настоящему времени уже имеются соответствующие пробные проекты. При этом министр не исключил, что для повсеместного внедрения технологии может потребоваться внесение поправок в законодательство. "Мы параллельно пытаемся с Росавиацией договориться о легальности этих пилотов", - цитирует Никифорова "Интерфакс".

Ранее глава "Почты России" Николай Подгузов заявил, что подконтрольное ему предприятие намеревается в первой половине 2018 года запустить проект по доставке отправлений с помощью дронов в Якутии. Главная задача - протестировать возможность доставки от сортировочных центров до удаленных отделений.

Предполагается, что на расстояния 50-100 километров можно экономически выгодно доставлять грузы массой в 50-100 килограммов, передает "Уралинформбюро".