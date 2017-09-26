Из органов уже уволили.

Главный участковый Тюмени Нафис Каримов 25 сентября был уволен из органов МВД. Поводом стало вождение в нетрезвом виде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Данный факт выявлен сотрудниками областного аппарата УМВД в рамках контроля за действиями подчиненного личного состава. Были проведены необходимые проверочные мероприятия и принято решение об увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – уточнили в ведомстве.

Известно, что задержание полицейского произошло в выходные.