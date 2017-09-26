И вести по два класса.

В школах столицы Среднего Урала наблюдается дефицит учителей начальных классов. Некоторым педагогам приходится вести по два класса в две смены. Об этом сообщила руководитель екатеринбургского департамента образования Екатерина Сибирцева на заседании гордумы 26 сентября 2017 года.

Кроме того, существует нехватка преподавателей русского языка и литературы, математики и иностранного языка. Большинство учителей сегодня трудится на полторы ставки при средней заработной плате 33 650 рублей, передает "Уралинформбюро".

По словам главы горобраза, подобный дефицит наблюдается уже несколько лет. С учетом того, что, согласно прогнозам, до 2025 года в Екатеринбурге нужно создать 75 тысяч новых учебных мест, проблема будет только обостряться.

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