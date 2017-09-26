Екатеринбургская УК отказывается подключать дома к теплуСегодня в 13:22
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И валит вину на администрацию.
В Екатеринбурге дома, которые обслуживает УК "Шарташская", получат тепло не раньше 1 октября. В редакцию "Уралинформбюро" обратились замерзающие жильцы дома на улице Дорожной. "Один из сотрудников управляющей рассказал, что у них не готов тепловой пункт к подаче отопления", - рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
Официальная версия от УК звучит несколько иначе. "Во-первых, жильцы на Дорожной знают, что мы никогда не подаем тепло раньше 1 октября. Я 5 лет тут работаю и 5 лет так было, - эмоционально поведала корреспонденту агентства представитель "Шарташской". - Во-вторых, сейчас тепло мы не подаем вовремя, потому что администрация Чкаловского района вовремя не подписала какой-то нормативный акт. Во всяком случае, так мне сказал Алексей Анатольевич (Долгов, директор УК - прим.ред.)".
Однако, как оказалось, 1 октября отопление получат и жильцы домов этой же УК, расположенных на улице Куйбышева. На резонный вопрос, неужели администрация Октябрьского района тоже затянула подписание "нормативных документов", представитель "Шарташской" ответила неуверенно, но утвердительно: "Наверное".
Примечательно, что в отделе ЖКХ администрации Чкаловского района опровергли информацию управляющей. "Все документы были подписаны вовремя. Управляющие компании могут на законных основаниях подавать тепло в дома", - заверили там.
В управлении "Шарташской" находится 15 домов: 7 - на Дорожной, 3 - на Куйбышева и 5 - на Сибирском тракте.
Стоит отметить, что 26 сентября в Екатеринбурге стартует третий этап подключения теплофикационных магистралей для обеспечения теплоснабжения потребителей. В уральской столице сейчас, по данным Екатеринбургской теплосетевой компании, получили тепло 3240 домов и 630 социальных объектов: детские сады, школы, объекты медицинского назначения.
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