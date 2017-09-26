Подарив им "домашний" морской курорт.

В Губкинском в помещении общественной организации инвалидов "Возможности без границ" открылась соляная комната.

Специальное оборудование и тренажеры были закуплены на средства окружного гранта и благотворительной помощи ООО "РН-Пурнефтегаз". Возможностям без границ" было выделено 200 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

В 12-метровой соляной комнате все обустроено по самым современным требованиям. Под успокаивающую музыку одновременно могут проходить реабилитацию четыре человека. После процедуры есть возможность выпить кислородный коктейль. После решения вопроса поставки сырья с местного молокозавода посетителям будет предложено несколько видов лечебных напитков.

По словам медиков, эффективность курса процедур в соляной комнате сравнима с длительным пребыванием на морском курорте. Результат наступает очень скоро: положительные изменения наблюдаются через несколько дней после оздоровительных сеансов.

Любителей физических нагрузок ждет спортивное оборудование - особо популярный беговая дорожка и велотренажер. Все это должно стать хорошим подспорьем и для профилактики заболеваний, и в подготовке участников параолимпийских соревнований различного уровня.