Для строительства сетей.

Еще одна улица в столице Среднего Урала закрывается на длительный срок. Отрезок улицы Цвиллинга от Машинной, 38 до Цвиллинга, 53 будет недоступен для транспорта с 1 октября по 15 ноября 2017 года.

Ограничения связаны со строительством сетей инженерного и технического обеспечения. Автомобилистов направят в объезд по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.

Стоит отметить, что с 7 по 23 октября в Екатеринбурге будет закрыто движение по Макаровскому мосту. Объезд организуют по Свердлова, проспекту Ленина и улице Ельцина.

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