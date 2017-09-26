Двойни.

В столице Южного Урала женщина скончалась вскоре после того, как родила двойню. Челябинка умерла 21 сентября в Областной клинической больнице №3, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В ведомстве по этому случаю проводится проверка, после которой будет дана оценка всем этапам оказания медицинской помощи. Расследование проводится и в самом роддоме.

Муж скончавшейся женщины написал заявление в следственный комитет. Там также начали проверку. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

У 40-летней женщины это были первые роды. Новорожденных 26 сентября переведут в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где отцу будет удобнее видеться с ними.