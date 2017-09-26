×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске женщина скончалась после родовСегодня в 13:38

  • Текст

Двойни.

В столице Южного Урала женщина скончалась вскоре после того, как родила двойню. Челябинка умерла 21 сентября в Областной клинической больнице №3, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В ведомстве по этому случаю проводится проверка, после которой будет дана оценка всем этапам оказания медицинской помощи. Расследование проводится и в самом роддоме.

Муж скончавшейся женщины написал заявление в следственный комитет. Там также начали проверку. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

У 40-летней женщины это были первые роды. Новорожденных 26 сентября переведут в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где отцу будет удобнее видеться с ними.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×