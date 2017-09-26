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200 тысяч уральских семей не могут получить жильеСегодня в 14:15

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На которое имеют право.

Более 200 тысяч семей в Уральском федеральном округе нуждаются в жилье и поставлены на учет. Однако в 2016 году получили "квадратные метры" и улучшили свои жилищные условия лишь 11,7 тысяч семей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

Полномочный представитель проверил исполнение решений президента по обеспечению жильем граждан с невысоким доходом. Для этих целей регионы должны были создать рынок доступного арендного жилья и развить некоммерческий жилищный фонд.

Как показала проверка, в большинстве регионов к реализации проектов региональные органы власти не приступили. "Тормозят" правовые пробелы. На региональном уровне не приняты 5 обязательных нормативно-правовых актов (4 – в Курганской области и 1 – на Среднем Урале), на уровне муниципальных образований необходимо разработать более 300 документов.

О проблемах полпред проинформировал контрольное управление президента. Губернаторам ряда регионов предложено принять меры по совершенствованию нормативно-правовой базы.

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