Без талонов и направлений.

Жители Сургута смогут без направлений и талонов измерить уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, а также узнать индекс массы тела. Бесплатные приемы специалистов пройдут в рамках акции "Красное платье", которую проводит Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" при поддержке "АльфаСтрахование-ОМС".

30 сентября с 8.00 до 12.00 всех желающих ждут на проспекте Ленина, 69/1. После диагностических процедур пациентам выдадут заключение о наличии или отсутствии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для участия в программе достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", в Югре смертность мужчин от ишемической болезни сердца в восемь раз выше женской.

"К сожалению, многие люди даже не догадываются, что им угрожает инфаркт и другие опасные сердечно-сосудистые заболевания", – отметила директор Сургутского отделения Ханты-Мансийского филиала ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Анастасия Черняк.

По ее словам, ключевая роль отведена представительницам прекрасного пола, ведь именно они традиционно являются ответственными за здоровье семьи. Отсюда и название проекта "Красное платье", как символ женственности и тревоги, связанной со стремительным ростом числа болезней сердца и сосудов во всем мире.

"Мы надеемся, что подобные акции станут традицией, которая поможет людям больше узнать о своем здоровье и сберечь его", – подчеркнула А.Черняк.

Ранее специалисты кардиодиспансера проводили "сердечные" скрининги, а также открыли "тропу здоровья" в городском парке. Вдоль нее размещены таблички с рекомендациями по пульсу, дыханию и темпу ходьбы. За 4 дня акции каждый второй обследованный получил красный или желтый флаер "Сердечного светофора", что обозначает высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторым из горожан потребовалась госпитализация.

Кроме того сургутяне посетили Школу здоровья, в завершение которой кардиолог дал каждому пациенту подробные рекомендации по заботе о сердце и сосудах. При выявлении отклонений проводилось дополнительное обследование.