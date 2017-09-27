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В Кольцово образовался человеческий затор26 сентября в 17:06

  • Текст

Из-за несоблюдения графика прилетов.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области прокомментировала "человеческую пробку", образовавшуюся ранним утром 25 сентября в Кольцово.

Как пояснили "Уралинформбюро" в ведомстве, в течение полутора часов в Екатеринбург из-за границы прибыло сразу 8 рейсов с 1500 пассажирами. Поэтому была превышена пропускная способность международного терминала аэропорта.

Причиной столь плотного прибытия воздушных судов, подчеркнули в пресс-службе УФСБ, стало несоблюдение авиакомпаниями графика прилетов.

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