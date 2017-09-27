В новом году.

Правительство РФ в 2018 году направит 80 миллиардов рублей на индексацию зарплат бюджетников в регионах. Это в 2 раза выше уровня текущего года. Об этом 26 сентября 2017 года на заседании комитета Совета Федерации сообщил глава Минтруда России Максим Топилин.

По его словам, ведомство уже начало работу с регионами, чтобы средства на индексацию зарплат шли с 1 января 2018 года. Топилин также отметил, что в ряде регионов выплаты бюджетникам до сих пор не повышены в полном объеме, передает "Уралинформбюро".

"Это будет недопустимо. Такого быть не должно»", - подчеркнул министр.