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Российским бюджетникам пообещали рост зарплат26 сентября в 19:05

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В новом году.

Правительство РФ в 2018 году направит 80 миллиардов рублей на индексацию зарплат бюджетников в регионах. Это в 2 раза выше уровня текущего года. Об этом 26 сентября 2017 года на заседании комитета Совета Федерации сообщил глава Минтруда России Максим Топилин.

По его словам, ведомство уже начало работу с регионами, чтобы средства на индексацию зарплат шли с 1 января 2018 года. Топилин также отметил, что в ряде регионов выплаты бюджетникам до сих пор не повышены в полном объеме, передает "Уралинформбюро".

"Это будет недопустимо. Такого быть не должно»", - подчеркнул министр.

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