Вежливо попросив.

Канадец Джордан Коут, во двор дома которого забралась медведица с двумя медвежатами, вежливо попросил их покинуть его владения. Встречу с дикими животными мужчина снял на видео и выложил ролик в Facebook.

Инцидент произошел на острове Ванкувер на западе Канады. Выйдя из дома, Коут увидел хищников во дворе и доброжелательно предложил им: "Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?"

Словно в ответ на просьбу хищники повернулись и зашагали в сторону леса.

"Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!", - бросил им вслед мужчина.

"Вот как канадцы реагируют на дикую природу", — прокомментировал Коут видеоролик, намекнув на распространенный в США стереотип о том, что канадцы отличаются удивительной вежливостью в любых ситуациях, передает "Уралинформбюро".