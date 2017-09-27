И экологией.

Специалисты свердловского министерства природных ресурсов и экологии подготовят предложения по переработке стеклянных отходов. Соответствующее поручение 26 сентября 2017 года дал первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.

По его словам, на территории области наблюдается серьезное накопление стеклобоя из-за невостребованности бутылок для их вторичного использования.

В свою очередь, глава областного минэнергетики и ЖКХ Николай Смирнов отметил, что проблема стоит остро из-за нежелания людей сортировать свой мусор.

"На ряде дворовых территорий поставлены отдельные контейнеры для стекла, но процент их заполнения очень низкий, далеко не все жители готовы сортировать мусор", – отметил чиновник.

Ожидается, что рабочая группа проработает варианты организации сбора использованной стеклотары и предложит меры стимулирования, как в виде налоговых льгот, так и в виде штрафных санкций. Также будет рассмотрена возможность создания предприятия по производству стеклянной тары из песка и стеклобоя, передает "Уралинформбюро".