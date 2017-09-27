Россияне смогут пожаловаться на врачей в личном кабинетеСегодня в 08:52
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На сайте госуслуг.
Минздрав России открывает новый сервис для россиян - в личном кабинете "Мое здоровье" на сайте госуслуг начнется сбор мнений жителей страны о качестве медицинской помощи. Эксперимент продлится с ноября 2017 года по декабрь 2018 года, после чего "госуслуга" может стать постоянной, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ ведомства.
Сбор жалоб будет проходить в рамках приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий". Итоги эксперимента подведут весной 2019 года. В пресс-службе Минздрава пояснили его цель: «отработать технологическое и организационное взаимодействие», чтобы потом превратить экспериментальный сервис в постоянный.
Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на сайте госуслуг заработал в марте этого года, напоминает "Уралинформбюро". Сейчас с его помощью можно проверить номер полиса ОМС, сведения о прикреплении к поликлинике и вызвать врача на дом.
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Очередная чушь собачья. Вместо того, чтобы вести расследования по фактам преступлений некоторых врачей, предлагается какой-то помойный сайт, где будут писать всякое, в т.ч. и выдуманные случаи, а просто так. Ну мало ли, бабы (или наоборот мужики) будут мстить друг другу за измены, будут писать поклёпы на своих соперников. А вот реальные случаи преступлений, которые совершают некоторые (подчёркиваю- некоторые) врачи так и останутся не расследованными. Да и кто будет читать тот сайт? А что, у всех есть интернет в деревнях, да и в города тоже? У пенсионеров нет денег на самое необходимое и вряд ли у них есть деньги на компы и интернет.ответить
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