На сайте госуслуг.

Минздрав России открывает новый сервис для россиян - в личном кабинете "Мое здоровье" на сайте госуслуг начнется сбор мнений жителей страны о качестве медицинской помощи. Эксперимент продлится с ноября 2017 года по декабрь 2018 года, после чего "госуслуга" может стать постоянной, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ ведомства.

Сбор жалоб будет проходить в рамках приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий". Итоги эксперимента подведут весной 2019 года. В пресс-службе Минздрава пояснили его цель: «отработать технологическое и организационное взаимодействие», чтобы потом превратить экспериментальный сервис в постоянный.

Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на сайте госуслуг заработал в марте этого года, напоминает "Уралинформбюро". Сейчас с его помощью можно проверить номер полиса ОМС, сведения о прикреплении к поликлинике и вызвать врача на дом.