А батареи по-прежнему холодные.

В Екатеринбурге пройдет мокрый снег. По прогнозам синоптиков, по-настоящему зимние осадки ожидаются 27 сентября 2017 года.

Столбик термометра днем не превысит отметки в 5 градусов тепла, а ночью опустится до минус 1 градуса. Прогнозируется северо-восточный ветер порывами до 11 метров в секунду, передает "Уралинформбюро".

Между тем, горожане продолжают жаловаться на холодные батареи в квартирах. По данным на 26 сентября 2017 года, теплом обеспечено порядка 70% социальных объектов и 45% многоквартирных домов. В городе стартовал третий этап подключения потребителей к системе теплоснабжения.

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