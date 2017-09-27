По новому ГОСТу.

В России появится новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки, который снизит их крепость с 9 градусов до 7. Речь идет о таких популярных коктейлях, как "Отвертка", "Джин-тоник" и другие, передает "Уралинформбюро".

Проект национального стандарта "Напитки слабоалкогольные" подготовил Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Новый ГОСТ должен заменить собой аналогичный, действующий с 2008 года, пишут "Известия".

Отмечается, что в новом стандарте предлагается запретить искусственные подсластители, а также ограничить использование ортофосфорной кислоты. Документ должен утвердить Росстандарт.