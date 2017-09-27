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Ученые нашли на Луне и Марсе идеальные места для землянСегодня в 10:13

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В пещерах и лавовых трубках.

Итальянские ученые обнаружили на Луне и Марсе места, которые лучше всего подходят для поселения человека. Об этом сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.

Специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что "лавовые трубки" и пещеры идеальны для жизни землян. Ученые полагают, что именно там люди смогут защититься от космического излучения и потоков микрометеоритов.

"Лавовые трубки" являются каналами, которые возникли при неравномерном остывании лавы. По мнению экспертов, длина такого туннеля может достигать 65 километров, передает "Уралинформбюро".

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