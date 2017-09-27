За полгода.

С января по июнь 2017 года Магнитогорский металлургический комбинат потратил на реализацию медицинских программ для сотрудников 158,67 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", в рамках проекта "Здоровье металлургов Магнитки" льготную стоматологическую помощь в 11 клиниках получили 1 147 работников предприятия.

Около 1,8 миллиона рублей ушло на лечение с использованием высоких технологий 15 металлургов. 713 человек прошли вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита за счет работодателя - кампания обошлась в полмиллиона рублей.

Еще 11 сотрудникам ММК была оплачена врачебная помощь в России и за рубежом.

Стоит отметить, что основная задача проекта "Здоровье металлургов" – профилактическая. Для предупреждения заболеваний костно-мышечной и бронхолегочной систем 1 687 работников основных цехов комбината прошли комплекс мероприятий в рамках программ "Спина без боли" и "Легочное здоровье".