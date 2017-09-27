Для ремонта.

С 28 сентября 2017 года будет ограничено движение по развязке на 185 километре трассы М-5. В районе села Патруши и деревни Большое Седельниково до 1 ноября будет идти ремонт путепровода. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Попасть в Екатеринбург можно будет через транспортные развязки на 187 километре в Арамиле и на 179 километре – между поселками Октябрьский и Первомайский.