Уголовное дело подействовало?

В поселке Верхняя Синячиха будет построен дом для переселенцев из аварийного фонда. Конкурсная документация на разработку проекта 4-этажного жилого дома размещена на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно протоколу, на конкурс допущено пять участников. Стартовая цена контракта составляет 4 миллиона рублей, которые будут выделены из муниципального бюджета МО Алапаевское. Проектирование дома должно быть завершено не позднее 28 февраля 2018 года. Кто станет победителем конкурса, решится 3 октября 2017 года.

В проектируемом доме будет 81 квартира, в том числе 45 двухкомнатных. Часть из них, а также парковочные места на открытых автостоянках придомовой территории планируется приспособить для нужд инвалидов.

Следует добавить, что ситуация с расселением аварийного жилья в Верхней Синячихе недавно попала в поле зрения СУ СКР по Свердловской области. По факту неисполнения программы переселения было возбуждено бесфигурантное уголовное дело по статье "халатность".

Ранее "Уралинформбюро" сообщало об еще одном уголовное деле, возбужденном в связи с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья против должностных лиц Верхней Пышмы, занимающихся реализацией программы. Там при строительстве дома для переселенцев были допущены многочисленные нарушения, которые нанесли бюджету области ущерб в 1,5 миллиона рублей.

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