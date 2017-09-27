Признаки сговоров выявил ОНФ.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) нашли признаки двух крупных многолетних сговоров компаний на торгах по поставке питания в детские учреждения Среднего Урала. Речь идет о питании в детсадах, школах, детских оздоровительных лагерях. Общая сумма выигранных аукционов составила 2,06 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Фронта.

1,35 миллиарда рублей, по версии фронтовиков, приходится на сговор трех компаний – ООО "АППЕТИТ", ООО "АППЕТИТ-ПЛЮС" и ООО "В АППЕТИТ". С 2011 по 2017 годы они поочередно выигрывали на торгах, в итоге заключив 391 контракт, некоторые из которых предполагают поставки до 2021 года.

"У всех трех компаний один директор, в двух он является еще и учредителем, большинство торгов проходит без снижения, зачастую в торгах участвует единственный участник. Правда, несколько раз с компаниями на аукционы выходила не связанная с ними компания ООО "БАКАЛЕЯ", но никогда не выигрывала – возможно, просто создавала видимость конкуренции", – сообщил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ Антон Гетта.

В другом крупном сговоре в регионе участвуют 2 компании также со схожими названиями и единым владельцем – ООО "Комбинат питания школьно-базовый" и ООО "Комбинат питания". Вместе выходя на торги, они демонстрируют минимальное снижение. За несколько лет компании получили контрактов на 710 миллионов рублей, отмечают в ОНФ.

Всю информацию активисты передали в ФАС и на контроль региональным властям.

26 сентября 2017 года активисты ОНФ представили "Карту картелей" России. По итогам анализа обнаружены признаки неконкурентных соглашений 51 компаний в 10 регионах страны. В общей сложности с 2011 года по настоящее время участники картелей заключили контракты на сумму 24,96 миллиарда рублей.