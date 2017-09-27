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В Зауралье врач с поддельным дипломом возглавил больницуСегодня в 11:47

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До этого – год работал терапевтом.

Диплом исполняющего обязанности главврача Половинской центральной райбольницы оказался поддельным. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Примечательно, что до назначения на пост мужчина год работал в этом медучреждении участковым терапевтом.

Ранее он был заведующим фельдшерско-акушерским пунктом городской больницы в Серове. Оттуда мужчину уволили за прогул. После чего фельдшер приобрел новую трудовую книжку, вписал в нее данные о работе врачом-терапевтом. Также он купил фиктивный диплом об окончании в 1994 году Ивановского медицинского института им. А.С. Бубнова по специальности "Лечебное дело".

Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев.

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