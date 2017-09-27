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Женщин Саудовской Аравии пустили за рульСегодня в 13:12

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На законных основаниях.

Король Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд разрешил женщинам получать водительские удостоверения. Соответствующий указ опубликован саудовским агентством SPA.

В тексте документа сказано, что право представительниц слабого пола водить машину должно быть реализовано по законам шариата. Решение было принято с учетом негативных последствий ограничения автоледи и положительных аспектов снятия запрета.

Стоит отметить, что жительницы Саудовской Аравии провели в социальных сетях несколько кампаний за возможность управлять автомобилем. Несмотря на то, что явного запрета на это нет, водительские права на законных основаниях получали только мужчины, передает "Уралинформбюро". Увидев в общественном месте девушку за рулем, полицейские могли бы ее арестовать или выписать крупный штраф.

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