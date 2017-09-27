В свободное время.

Каждый третий житель Челябинска поддерживает дружеские отношения с коллегами в свободное время. Чаще всего они вместе посещают ночные клубы (52%), встречаются в кафе (45%), занимаются общим хобби (19%), ходят в спортзал (16%). Но есть и те, кто занимается сексом с сослуживцами и жарят вместе с коллегами шашлыки. Таковы результаты опроса портала Зарплата.ру, передает "Уралинформбюро".

48% челябинцев ограничивают свое неформальное общение с коллегами корпоративами. Две трети из них предпочитают проводить время с семьей, 12% не хотят обсуждать рабочие моменты, а вот 9% рады бы пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.

Примечательно, что дружить с начальником ради выгоды готовы лишь 5% опрошенных.