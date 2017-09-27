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Екатеринбургским учителям подарят скидки на квартирыСегодня в 12:23

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В любом районе города.

В преддверии Дня учителя работники сферы образования могут приобрести квартиру в новостройках Екатеринбурга с существенной скидкой.

Один из ведущих застройщиков города – компания "Атомстройкомплекс" – второй год реализует глобальную социальную программу "Народный метр". В ее рамках весомые льготы на покупку нового жилья предоставляются различным социальным категориям граждан. Учителям в канун профессионального праздника доступен дисконт до 19%.

Специальные цены распространяются на ограниченный перечень квартир в 10 жилых комплексах в разных районах города. Для получения скидки достаточно предъявить трудовую книжку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Программа "Народный метр" пользуется спросом среди екатеринбуржцев. В условиях, когда участие в госпрограммах по обеспечению доступным жильем может принять далеко не каждый и не сразу, предложения социально-ориентированных застройщиков способны удовлетворить существующий спрос. Также они дают возможность улучшить жилищные условия даже тем, для кого покупка по рыночной цене была непосильной.

Ранее в рамках "Народного метра" жильем по льготной стоимости "Атомстройкомплекс" обеспечивал работников сферы здравоохранения, военнослужащих, а также многодетные семьи, ветеранов ВОВ и труда. В компании подчеркивают, что в программу льгот обязательно будут включаться новые категории граждан.

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