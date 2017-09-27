Автомобилистов.

Минтранс Свердловской области внедряет сервис общественного контроля за состоянием дорог. Мобильное приложение "Монитор" позволит пользователям сообщать властям о разбитом или некачественно отремонтированном дорожном покрытии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики, свердловчане смогут указать конкретный участок "убитой" дороги. Далее он будет автоматически идентифицироваться, а информация отправляться ответственным за ремонт.

По словам и.о. министра транспорта и связи Валерия Старкова, внедрение приложения повысит эффективность проекта "Безопасные и качественные дороги". Он подчеркнул, что проблемы будут решаться оперативно благодаря поэтапному разграничению работы.

Сейчас новый сервис активно тестируется: скачать его уже можно в Google Play и App Store.